Meloni a Lamorgese | risposte insufficienti e offensive

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "La sua risposta non è semplicemente insufficiente è offensiva per le forze dell'ordine, perché le scene di sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alla sede della Cgil sono indegne e ...

...il leader della Lega torna sul fascismo e arriva l'attacco ai ministro e indirettamente a:... dice infine la leader di Fratelli d'Italia, GiorgiaVedi Anche La spiegazione della ministra dell'Interno alla Camera e la replica di- IL VIDEO Parole che hanno provocato l'attacco di: 'dice che sapeva e non ha fatto nulla . ...'Gliel'avete permesso, e guarda caso delle azioni di Forza Nuova se ne giova sempre e solo la sinistra'. Se lei aveva queste informazioni perché non ha protetto tanto la Cgil quanto le persone che leg ...Sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo parlamento, che non è fatto di imbecilli» meloni question time lamorges ...