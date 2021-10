Mancini verso il rinnovo. Veretout: 'Con la Juve per vincere. Con Mou si può...' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da una parte c'è il vice capitano Gianluca Mancini, che la Roma vuole blindare con un rinnovo fino al 2026 e un contratto da 3 milioni l'anno. Le trattative proseguono, oggi a Trigoria c'era il suo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da una parte c'è il vice capitano Gianluca, che la Roma vuole blindare con unfino al 2026 e un contratto da 3 milioni l'anno. Le trattative proseguono, oggi a Trigoria c'era il suo ...

