L’Ispettore Coliandro 9 ci sarà? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giampaolo Morelli Termina questa sera l’ottava stagione de L’Ispettore Coliandro e gli ultrà – come definisce i fan Carlo Lucarelli, creatore del personaggio e autore della serie – si domandano se ci sarà un nuovo ritorno per poliziotto più sgangherato e politicamente scorretto del piccolo schermo. Ebbene, conferme ufficiali al momento non ce ne sono, ma l’intenzione, quella c’è tutta, da parte sia del cast tecnico che artistico. Gli storici registi Manetti Bros., che hanno condiviso l’ottava stagione con Milena Cocozza, hanno dichiarato che “è impossibile stancarsi di fare Coliandro” e ad esprimere apertamente la sua disponibilità a tornare sul set è stato anche il protagonista Giampaolo Morelli, che in una recente intervista a Repubblica ha spiegato il legame che c’è tra lui è Coliandro. Un ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giampaolo Morelli Termina questa sera l’ottava stagione dee gli ultrà – come definisce i fan Carlo Lucarelli, creatore del personaggio e autore della serie – si domandano se ciun nuovo ritorno per poliziotto più sgangherato e politicamente scorretto del piccolo schermo. Ebbene, conferme ufficiali al momento non ce ne sono, ma l’intenzione, quella c’è tutta, da parte sia del cast tecnico che artistico. Gli storici registi Manetti Bros., che hanno condiviso l’ottava stagione con Milena Cocozza, hanno dichiarato che “è impossibile stancarsi di fare” e ad esprimere apertamente la sua disponibilità a tornare sul set è stato anche il protagonista Giampaolo Morelli, che in una recente intervista a Repubblica ha spiegato il legame che c’è tra lui è. Un ...

Advertising

RaiDue : D’altro canto, se non si innamora ogni volta non è “L’ispettore #Coliandro” Questa sera alle 21.20 su #Rai2 e su… - toiafrau : L'ispettore Tarantola che vuol fare fuori quelli della ndrangheta!!! Meno strisce e più cervello però #Coliandro - FedericaG__ : RT @RaiDue: D’altro canto, se non si innamora ogni volta non è “L’ispettore #Coliandro” Questa sera alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay l’ul… - freelikewave : quanto mi fa morire l'ispettore coliandro ?? - AnnabeLecter : RT @Gio_Delfi: Stefano PESCE che interpreta l'ispettore TARANTOLA. Questa sì che è una grande prova d'attore. Interpretare una specie total… -