L'Ispettore Coliandro 8 quarta puntata: trama e anticipazioni 13 ottobre 2021

L'Ispettore Coliandro 8 quarta puntata. Mercoledì 13 ottobre 2021 torna su Rai 2 la serie tv con Giampaolo Morelli. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento.

L'Ispettore Coliandro 8 trama quarta puntata – Kabir Bedi. Su richiesta dell'amico Amid, Coliandro indaga sulla nipote Jamila, una giovane pakistana appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. Nulla è però come sembra: la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno allora a collaborare, smascherando anche il doppiogioco di un ...

