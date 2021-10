Lazio, Immobile c'è: Sarri sorride (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FORMELLO - Ritorna Ciro Immobile, la Lazio riabbraccia il suo bomber a tre giorni dalla super sfida contro l'Inter. L'attaccante, nel pomeriggio, si è aggregato al gruppo dopo aver completato il suo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FORMELLO - Ritorna Ciro, lariabbraccia il suo bomber a tre giorni dalla super sfida contro l'Inter. L'attaccante, nel pomeriggio, si è aggregato al gruppo dopo aver completato il suo ...

Advertising

Fantacalcio : Lazio, Immobile e Zaccagni si allenano in gruppo: le ultime - zazoomblog : Infortunati Lazio: come stanno Immobile e Zaccagni - #Infortunati #Lazio: #stanno #Immobile - SSLazioOrg : RT @LazioNews_24: #Immobile e #Zaccagni si allenano in gruppo - zazoomblog : Lazio Immobile e Zaccagni si allenano con il gruppo. Entrambi saranno convocabili per l’Inter - #Lazio #Immobile… - internewsit : Immobile, sospiro Lazio: doppio rientro in gruppo in vista dell'Inter - -