Lamorgese, attaccata e isolata, vara la stretta sui cortei: più agenti e sistema anti-drone per il G20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alle 11 Luciana Lamorgese incontra il Comitato per l’ordine e la sicurezza, alle 15 è in Aula alla Camera per affrontare Giorgia Meloni che vuole conto e ragione su quanto successo sabato a Roma quando Forza Nuova e i manifestanti No Green Pass hanno assaltato e distrutto la sede della Cgil. È il giorno del ministro dell’Interno, quello in cui è chiamata a difendersi e se sperava nell’appoggio dei partiti di maggioranza si è dovuta ricredere rimanendone delusa. Incassato il colpo, cerca di evitarne altri preparandosi agli eventi impegnativi dei giorni prossimi. Venerdì ci sarà il rientro nei luoghi di lavoro con l’obbligo del Green Pass e si prevedono forti proteste, il giorno seguente scenderanno in piazza i sindacati e si teme un blitz di Forza Nuova, ma soprattutto il 30 e 31 ottobre è in programma il G20 e per la sicurezza della Capitale sono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alle 11 Lucianaincontra il Comitato per l’ordine e la sicurezza, alle 15 è in Aula alla Camera per affrontare Giorgia Meloni che vuole conto e ragione su quanto successo sabato a Roma quando Forza Nuova e i manifestNo Green Pass hanno assaltato e distrutto la sede della Cgil. È il giorno del ministro dell’Interno, quello in cui è chiamata a difendersi e se sperava nell’appoggio dei partiti di maggioranza si è dovuta ricredere rimanendone delusa. Incassato il colpo, cerca di evitarne altri preparandosi agli eventi impegnativi dei giorni prossimi. Venerdì ci sarà il rientro nei luoghi di lavoro con l’obbligo del Green Pass e si prevedono forti proteste, il giorno seguente scenderanno in piazza i sindacati e si teme un blitz di Forza Nuova, ma soprattutto il 30 e 31 ottobre è in programma il G20 e per la sicurezza della Capitale sono ...

