La circolare sul Green pass: ecco quanti saranno controllati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il capo della Polizia: “Controlli a campione almeno per il 20% dei dipendenti”. Dovranno essere effettuati quotidianamente, preferibilmente nelle prime ore del turno Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il capo della Polizia: “Controlli a campione almeno per il 20% dei dipendenti”. Dovranno essere effettuati quotidianamente, preferibilmente nelle prime ore del turno

Advertising

LadyB96807046 : Io che mi appresto a leggere la circolare aziendale sul #greenpass - g_tagliani : perché quando vai a fare il vaccino ti chiedono una firma per manleva? sono così sicuri ? perché molti medici risu… - cristibergamini : RT @feduf_: Alle h.10 si terrà “Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?”, l’evento promosso insieme a @widiba… - MargheritaDemu5 : RT @Silvy6701: Stamattina, come arrivo in azienda, il mio titolare distribuisce una circolare con le nuove disposizioni sul GP dal 15/10. I… - mario91370193 : @LucioMM1 @valy_s Probabile...ma devo trovare una circolare sul sito FDA di cui non ricordo il numero.. -