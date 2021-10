Juve, niente rinnovi per De Sciglio e Perin: il portiere può lasciare già a gennaio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dovrebbe essere l’ultima stagione in bianconero per Mattia De Sciglio e Mattia Perin, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente firmeranno il rinnovo. Per quanto riguarda il terzino i piani della società sono chiari e il poco utilizzo che ne sta facendo Allegri in questo inizio di stagione dimostra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dovrebbe essere l’ultima stagione in bianconero per Mattia Dee Mattia, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente firmeranno il rinnovo. Per quanto riguarda il terzino i piani della società sono chiari e il poco utilizzo che ne sta facendo Allegri in questo inizio di stagione dimostra L'articolo

