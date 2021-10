(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è piuttosto tesa. Ormai bastano dei piccoli inconvenienti di vita quotidiana per creare un vero e proprio polverone. Nelle ultime ore, infatti, abbiamo potuto assistere allo sfogo diSorge. Le due concorrenti non sono andate molto d’accordo e a confermarlo è proprio la reazione della. Tutto ha avuto origine da una nuova prova introdotta dalla produzione del reality di Canale 5. Si tratta di una sfida a tempo, la cui sconfitta determina una perdita del 10% del budget settimanale. Potrebbe interessarti: Chi sarà il quarto eliminato al Grande Fratello Vip? I risultati dei sondaggiSorge rischia di rompere un bicchiere esi infuria...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip 6, Raffaella Fico perde le staffe e sbotta contro Soleil: “Ma sei fuori? #GFVip6 #GFVip #Canale5 - zazoomblog : GF Vip Raffaella Fico contro Soleil: vola un bicchiere - #Raffaella #contro #Soleil: #bicchiere - Novella_2000 : È di nuovo scontro tra Soleil e Raffaella e la causa è...un bicchiere (VIDEO) #gfvip - FraniiiCesca : @Iperborea_ Questo e cio che vogliono VINCE QUESTO GRANDE FRATELLO VIP 6 ?? AMEDEO GORIA ?? Io… - zazoomblog : GF Vip il VIDEO del litigio tra Raffaella Fico e Soleil: “Non ho più pazienza” - #VIDEO #litigio #Raffaella… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Raffaella

... puoi dire quello che vuoi ma io mi mostro indifferente, così quando parli ti fai male da solo" , ha concluso Davide , deciso ad eliminareFico dal programma. Nel frattempo, al Gfregna ......Pisu sempre più vicini al GfCresce giorno dopo giorno la complicità al Grande Fratellotra ... Leggi ancheFico attacca Soleil Sorge Parlando della sua precedente relazione, Nicola ha ...Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno organizzato uno scherzo ai danni di Giucas Casella che, ovviamente, ha finito per crederci veramente. Giucas Casella: lo s ...Al settimanale Chi, Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge è preoccupata per sua figlia. La vede sofferente, non capita, diversa da quello che ...