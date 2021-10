GF Vip 6, Manila Nazzaro umilia Vera Miales: ” Non le credo, a lei piace stare in tv “ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 ha visto il tanto atteso incontro tra Amedeo Goria e Vera Miales. Nel corso della puntata, la giovane moldava ha ammesso di non essere incinta e ha parlato di gravidanza psicotica. Il suo discorso, tuttavia, ha lasciato interdetti la maggior parte degli inquilini. In particolare Manila Nazzaro, la quale ha manifestato subito i suoi dubbi per quel pancino sospetto visto nelle paparazzate e ha contestato la presenza della ragazza. Grande Fratello Vip 6: la gravidanza psicotica di Vera C’è stata tanta curiosità di scoprire se Vera Miales aspettasse realmente un figlio da Amedeo Goria. Il risultato? Niente da fare. La ragazza moldava non è incinta e quel pancino sospetto sarebbe la causa di una gravidanza psicotica. In queste ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 ha visto il tanto atteso incontro tra Amedeo Goria e. Nel corso della puntata, la giovane moldava ha ammesso di non essere incinta e ha parlato di gravidanza psicotica. Il suo discorso, tuttavia, ha lasciato interdetti la maggior parte degli inquilini. In particolare, la quale ha manifestato subito i suoi dubbi per quel pancino sospetto visto nelle paparazzate e ha contestato la presenza della ragazza. Grande Fratello Vip 6: la gravidanza psicotica diC’è stata tanta curiosità di scoprire seaspettasse realmente un figlio da Amedeo Goria. Il risultato? Niente da fare. La ragazza moldava non è incinta e quel pancino sospetto sarebbe la causa di una gravidanza psicotica. In queste ...

Advertising

infoitcultura : Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip per il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici” - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro: “Per te ci sarò sempre” - #Grande #Fratello #Lorenzo… - zazoomblog : GF Vip 6: i gieffini festeggiano il compleanno di Manila Nazzaro - #gieffini #festeggiano #compleanno - infoitcultura : GF Vip, il videomessaggio speciale per Manila Nazzaro: “Ci sarò sempre” - infoitcultura : GF Vip, il videomessaggio speciale per Manila Nazzaro: 'Ci sarò sempre' -