Bucolo su Capuano | “E’ l’uomo giusto per l’ACR Messina | allenatore top”

PassioneMessina : Intervista a Bucolo (oggi al Mantova) a cui piacerebbe un ritorno a Messina magari nel mercato di gennaio. Il calci… - Biancoscudati : Ieri primo allenamento per Capuano sul terreno del 'Celeste'. Il centrocampista ex Messina Saro Bucolo parla di Cap… -

8 stagioni per Mariano Izco (dal 2006/07 al 2013/14); 7 per* (gennaio 2009 - 2015) e ... oltre a Calapai, in precedenza era arrivatoe nel gennaio successivo sarebbe arrivato Matteo Di ...In panchina è stato confermato Fabio Gallo, subentrato a Eziolinoa sua volta subentrato a ...(cen, 88, Mantova); M. Coppola (cen, 90, Vis Pesaro); L. Di Livio (cen, 97, Latina); T. ...Avvicendamento sulla panchina del Messina, con il club peloritano che ha esonerato il tecnico Sasà Sullo, sostituendolo con il navigato coach ex Potenza, Ezio Capuano ...Intervistato dalla “Gazzetta del Sud”, l’ex centrocampista del Messina, Saro Bucolo, dice la sua sul cambio di guida tecnica:“Sono convinto che Eziolino Capuano farà la differenza. Per me è l’uomo giu ...