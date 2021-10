Australia | polizia interroga i cittadini sui post sui social media a sostegno delle proteste contro i lockdown VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Diversionline mostrano persone inte da agenti disusuiche esprimonoalleanti-blocco. In undello stato sud-orientale di Victoria, si vedono due agenti delladi Victoria presentarsi a casa di un uomo nel bel mezzo della notte per chiedergli conto di alcuni … proviene da Database Italia.

