(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Controlli anti terrorismo, in provincia di Caltanissetta e di Napoli Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si comunica che il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Sezione Antiterrorismo,

Advertising

ottopagine : Operazione antiterrorismo a Napoli: arrestati sette pakistani #Napoli - cretton_sylvain : RT @viaggrego: Onore ad #Aosta: 2 richiedenti asilo #Pakistani fanno #ubriacare un 13enne e lo violentano: arrestati - infoitestero : Documenti falsi e traffico di denaro: arrestati sette pakistani - infoitestero : Arrestati 7 pakistani per ricettazione e contraffazione d'identità – VIDEO - infoitestero : Napoli, arrestati sette pakistani: ricettazione per finanziare terrorismo -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati pakistani

In questa edizione: - Quanti lavoratori sono senza Green Pass? - Antiterrorismo:- 22,8 miliardi di buco nelle casse degli enti locali - I dati Aifa confermano la sicurezza dei vaccini mrv Sponsor... riportanti le foto dei soggetti e i dati anagrafici di soggetti diversi. Per queste ragioni i sette individui sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...Controlli anti terrorismo, arrestati 7 pakistani per ricettazione e contraffazione di documenti in provincia di Caltanissetta e di Napoli ...Alle periodiche ricariche seguivano bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all’estero, intestati a soggetti terzi di origine araba destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio.