Armato di arco e frecce | fa strage di passanti in Norvegia | Purtroppo molti morti Terrore nel sud del Paese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Orrore e mattanza in. Un uomo,di, ha fatto unanel sud del, il tutto nella città di Kongsberg, a circa 80 chilometri dalla capitale Oslo. Il folle ha infatti iniziato a scagliaresui. Subito arrestato il sospettato dell'attacco. E ancora, il capo della polizia locale, Oeyvind Aas ha fatto sapere che l'uomo ha agito da solo. Al momento gli investigatori non si sbilanciano su quale possa essere il movente, le indagini sono in corso. La polizia non esclude però nessuna ipotesi, neppure quella di terrorismo. "Possiamoconfermare che ci sono diversi feriti eanche", ha spiegato il funzionario ...