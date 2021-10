Al via Ttg Travel Experience, c’è fiducia nella ripresa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La fiducia ha rimesso in moto il turismo. Chiaro e forte, è questo il messaggio arrivato stamani dalla cerimonia di apertura del Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group, fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini assieme a Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outddor Style. L’incontro inaugurale ha visto i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al Turismo. È seguito un talk show condotto da Simona Ventura con Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit-Agenzia nazionale del turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer Ita-Italia Trasporto Aereo, e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Simona Ventura, davanti a una folta platea di rappresentanti delle istituzioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha rimesso in moto il turismo. Chiaro e forte, è questo il messaggio arrivato stamani dalla cerimonia di apertura del Ttgdi Italian Exhibition Group, fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini assieme a Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outddor Style. L’incontro inaugurale ha visto i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al Turismo. È seguito un talk show condotto da Simona Ventura con Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit-Agenzia nazionale del turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer Ita-Italia Trasporto Aereo, e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Simona Ventura, davanti a una folta platea di rappresentanti delle istituzioni ...

