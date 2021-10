A quando One UI 4.0 e Android 12 su Samsung Galaxy S21? C’è indicazione ufficiale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si definiscono delle tempistiche più certe per l’arrivo della One UI 4.0 e dunque anche per Android 12 su Samsung Galaxy S21. Il tutto, grazie ad un feedback ufficiale di un moderatore della community del forum Samsung Mobile, in particolare per la divisione sud-coreana. Grazie al riscontro possiamo calcolare i tempi più o meno esatti che ci separano proprio dal futuro e prezioso update. Lo stato dell’arte Tutti i possessori di un Samsung Galaxy S21 già sapranno che per il loro top di gamma è partita da tempo la fase beta di sperimentazione dell’interfaccia proprietaria One Ui 4.0. Di rimando l’implementazione di test sta riguardando anche l’aggiornamento Android 12: siamo già alla seconda release di prova e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si definiscono delle tempistiche più certe per l’arrivo della One UI 4.0 e dunque anche per12 su. Il tutto, grazie ad un feedbackdi un moderatore della community del forumMobile, in particolare per la divisione sud-coreana. Grazie al riscontro possiamo calcolare i tempi più o meno esatti che ci separano proprio dal futuro e prezioso update. Lo stato dell’arte Tutti i possessori di ungià sapranno che per il loro top di gamma è partita da tempo la fase beta di sperimentazione dell’interfaccia proprietaria One Ui 4.0. Di rimando l’implementazione di test sta riguardando anche l’aggiornamento12: siamo già alla seconda release di prova e ...

