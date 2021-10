Wenger: «Nel 2022 il fuorigioco sarà segnalato in automatico agli arbitri» (Di martedì 12 ottobre 2021) Veni vidi Wenger. Arsene Wenger si è calato nel suo nuovo ruolo di responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la Fifa. Prima ha monopolizzato il dibattito con la proposta di giocare il Mondiale ogni due anni. Proposta che, fatta eccezione per Koulibaly e pochi altri, ha riscosso solo fischi e pernacchi. Adesso ne ha lanciato un’altra. Ha detto che presto, nel 2022, ci sarà l’introduzione di una importante novità: il fuorigioco in automatico. Un po’ come avviene oggi con la goal-line technology, l’arbitro viene informato in diretta se il pallone ha sorpassato o meno la linea di porta. Avverrà una cosa del genere. «Non posso ancora svelare il segreto», ha detto. «Ma ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022» ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Veni vidi. Arsenesi è calato nel suo nuovo ruolo di responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la Fifa. Prima ha monopolizzato il dibattito con la proposta di giocare il Mondiale ogni due anni. Proposta che, fatta eccezione per Koulibaly e pochi altri, ha riscosso solo fischi e pernacchi. Adesso ne ha lanciato un’altra. Ha detto che presto, nel, cil’introduzione di una importante novità: ilin. Un po’ come avviene oggi con la goal-line technology, l’arbitro viene informato in diretta se il pallone ha sorpassato o meno la linea di porta. Avverrà una cosa del genere. «Non posso ancora svelare il segreto», ha detto. «Ma ci sono buone possibilità che ilvenga automatizzato nel» ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Nel Wenger: "Fuorigioco automatico possibile già in Qatar" La segnalazione del fuorigioco potrebbe avvenire in "automatico nel 2022", in occasione dei Mondiali organizzati in Qatar. E' la visione futuristica suggerita da Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la FIFA. "Ci sono buone possibilità ...

Wenger: «Ipotesi fuorigioco automatico a Qatar 2022» La segnalazione del fuorigioco potrebbe avvenire in “automatico nel 2022”, in occasione dei Mondiali organizzati in Qatar. E’ la visione futuristica suggerita da Arsène Wenger, responsabile dello svil ...

