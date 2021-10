Uomini e Donne, ecco quando va in onda la puntata in cui Joele viene mandato via (Di martedì 12 ottobre 2021) Dalla fine di settembre si sta rincorrendo una voce che riguarda Joele Milan, uno dei tronisti protagonisti di questa prima parte di stagione a Uomini e Donne. L’indiscrezione riportata da Il Vicolo delle News certamente non fa onore al suo ruolo, anche perché si parla di un presunto piano del ragazzo svelato da Maria de Filippi. Accade durante le registrazioni effettuate due settimane fa. Dalla ricostruzione, Maria de Filippi avrebbe fatto scendere le corteggiatrici di Joele al centro del palco per poi rivelare qual è stata la sua infrazione. Ilaria Melis, una delle corteggiatrici arrivate per lui, a FanPage conferma l’addio: “Joele ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio“ e racconta cosa è accaduto: Durante un ballo, ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Dalla fine di settembre si sta rincorrendo una voce che riguardaMilan, uno dei tronisti protagonisti di questa prima parte di stagione a. L’indiscrezione riportata da Il Vicolo delle News certamente non fa onore al suo ruolo, anche perché si parla di un presunto piano del ragazzo svelato da Maria de Filippi. Accade durante le registrazioni effettuate due settimane fa. Dalla ricostruzione, Maria de Filippi avrebbe fatto scendere le corteggiatrici dial centro del palco per poi rivelare qual è stata la sua infrazione. Ilaria Melis, una delle corteggiatrici arrivate per lui, a FanPage conferma l’addio: “ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio“ e racconta cosa è accaduto: Durante un ballo, ...

