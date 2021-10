Università, stop al divieto di iscrizione a due facoltà. La Camera approva la proposta di legge (Di martedì 12 ottobre 2021) "La Camera ha approvato la proposta di legge che prevede l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. Un provvedimento atteso da decenni, che cancella un vincolo profondamente ingiusto e fuori dal tempo, risalente addirittura a un Regio Decreto del 1933. L'Italia, finalmente, si allinea agli altri grandi Paesi europei e rende accessibile a tutti gli studenti quello che prima era un privilegio esclusivo di chi poteva pagarsi gli studi all'estero". Così il sottosegretario del ministero dell'Istruzione Rossano Sasso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) "Lahato ladiche prevede l’abrogazione deldicontemporanea a due corsi di laurea. Un provvedimento atteso da decenni, che cancella un vincolo profondamente ingiusto e fuori dal tempo, risalente addirittura a un Regio Decreto del 1933. L'Italia, finalmente, si allinea agli altri grandi Paesi europei e rende accessibile a tutti gli studenti quello che prima era un privilegio esclusivo di chi poteva pagarsi gli studi all'estero". Così il sottosegretario del ministero dell'Istruzione Rossano Sasso L'articolo .

