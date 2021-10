Traffico Roma del 12-10-2021 ore 18:30 (Di martedì 12 ottobre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla diramazione di Roma Sud code per 4 km tra la barriera di Roma Sud del Monte Porzio verso la 1 la causa un tamponamento tra un’auto è un furgone che tentava un sorpasso I maggiori disagi sul raccordo in carreggiata interna attaccarsi ABS Castel Giubileo è ancora tra Settebagni e l’uscita per la 24 in esterna si sta in fila tra Laurentina e Tuscolana situazione difficile sul tratto Urbano della A24 per uscire dalla città ci sono incolonnamenti per 6 km tra la tangenziale Tor Cervara Anche a causa di un incidente inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla tangenziale dove sono segnalate code a partire da viale Castrense rallentamenti anche verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e tra Scalo di San Lorenzo & via Nola in corso una manifestazione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla diramazione diSud code per 4 km tra la barriera diSud del Monte Porzio verso la 1 la causa un tamponamento tra un’auto è un furgone che tentava un sorpasso I maggiori disagi sul raccordo in carreggiata interna attaccarsi ABS Castel Giubileo è ancora tra Settebagni e l’uscita per la 24 in esterna si sta in fila tra Laurentina e Tuscolana situazione difficile sul tratto Urbano della A24 per uscire dalla città ci sono incolonnamenti per 6 km tra la tangenziale Tor Cervara Anche a causa di un incidente inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla tangenziale dove sono segnalate code a partire da viale Castrense rallentamenti anche verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e tra Scalo di San Lorenzo & via Nola in corso una manifestazione ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, associazione blocca il traffico a Piazza Venezia per protesta: traffico in tilt - VAIstradeanas : 18:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -