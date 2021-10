Traffico Roma del 12-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Luceverdetrovati dalla redazionetornato regolare sulle grande raccordo anulare dibrevi rallentamenti all’altezza della via Appia in carreggiata esterna e sul tratto Urbano della A24-teramo permangono le code da Fiorentini alla tangenziale est e su questa coda per un incidente da via dei Monti Tiburtini a Largo Settimio Passamonti verso San Giovanni e città un incidente con rallentamenti in via Cavour all’altezza di via Giovanni Lanza altro incidente in viale del Muro Torto nei pressi di viale dell’orologio ea rilento per un incidente su via dell’Acqua Vergine nei pressi di via Prenestina altro incidente sulla via del mare alla fine del basso in corrispondenza di Acilia lavori da oggi su Via Tivoli all’altezza della via Tiburtina per la realizzazione di una strada ...