Sì allo scioglimento di Forza Nuova Ma FdI rompe gli indugi e smaschera la vergogna della sinistra

(Di martedì 12 ottobre 2021) A prendere posizione, ora, ci pensa Fabio Rampelli, vicepresidenteCamera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Si parla dimozione per lodel movimento dopo i fatti dello scorso sabato a Roma. Già, perché il meccanismoè chiaro. E troppo sospetto: identificare i violenti del movimento neofascista con FdI. E così, per zittire i deliri di unaa senso unico e che non sa più che pesci pigliare, ecco che Rampelligli. "Voteremo sì alla mozione" sullodi, ha spiegato interpellato da Radio 24. "Questo non ci toglie la libertà di esprimere un giudizio su un atto ...

E' evidente che, dopo il gesto criminoso compiuto dai capi di Forza Nuova, quell'organizzazione è fuori legge: quello che è successo è inequivocabile e deve portare". ....in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procederedi Forza ...ROMA (ITALPRESS) – “Quella è la strada da seguire e chiediamo al presidente Draghi di farlo. Ma noi abbiamo presentato una mozione perchè penso sia importante per il governo avere un ampio sostegno pa ...Il deputato di Fratelli d’Italia, sulla scia della destra italiana, fa lo scarica barile: "La magistratura ha tutti gli strumenti per stabilire se una formazione dovrebbe essere sciolta o no. Forse do ...