Sensi vicino al rientro | il problema al ginocchio è superato | Inzaghi potrebbe lanciarlo in un ruolo inedito

Di martedì 12 ottobre 2021

IL RECUPERO – Al netto della partita contro la Lazio, comunque, per Sensi si tratta dell'ennesima ripartenza. Il nativo di Urbino ha aumentato i carichi di lavoro e sta gradualmente rientrando con il gruppo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Stefano Sensi sono in netto miglioramento ed il calciatore è ormai vicino al rientro. Il recupero dal problema al ginocchio rimediato a settembre. Il fantasista, che Inzaghi considera un attaccante, tornerà gradualmente in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio di un mese fa. Contro la Lazio sarebbe stato titolare.