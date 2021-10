Schneider Electric | è urgente agire per la decarbonizzazione | accelerando sul percorso Net Zero

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - • All'Innovation Summit World Tour 2021 appello per accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi al 2050 • Si amplia l'offerta di servizi di consulenza per la sostenibilità • Si deveda 3 a 5 volte più rapidamente e si devono dimezzare le emissioni in questo decennio: è possibile con un'energia elettrica “smart & green” e con l'automazione di nuova generazione Rueil-Malmaison (Francia), 12 ottobre 2021– Il mondo può accelerare la lotta al cambiamento climatico e dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 secondo In apertura dell'evento L'Innovation Summit World Tour (12 ottobre – 19 novembre 2021) è l'evento globale principale dell'anno per; in esso si affrontano temi quali la sfida climatica e si offrono a clienti, partner, istituzioni ...

I partecipanti possono scoprire le innovazioni digitali e sostenibili di Schneider Electric e approfondire aree quali l'Elettricità 4.0 e l'automazione di nuova generazione. Urgente agire in fretta ...Stezzano (BG) 11 ottobre 2021 Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, e azienda più ...