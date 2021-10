Roma, sequestrati 26 chili di alimenti privi di tracciabilità conservati tra escrementi di topo (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Posti di controllo, servizi di polizia giudiziaria, controlli amministrativi nelle attività commerciali. E’ incessante l’impegno sul territorio degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con 1 Unità Cinofila, 4 equipaggi di Polizia Roma Capitale e 2 Ispettori della SIAN della Asl Roma- 2. Due gli esercizi commerciali controllati, uno in via Rocca Cencia dove è stata elevata una sanzione amministrativa di 403,00 euro e uno in via Nusco, per il quale, oltre alle sanzioni amministrative di 4mila euro per mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura, è in corso un procedimento amministrativo per la chiusura dell’attività stessa alla luce delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, come escrementi di topo nel magazzino. Al termine delle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021)– Posti di controllo, servizi di polizia giudiziaria, controlli amministrativi nelle attività commerciali. E’ incessante l’impegno sul territorio degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con 1 Unità Cinofila, 4 equipaggi di PoliziaCapitale e 2 Ispettori della SIAN della Asl- 2. Due gli esercizi commerciali controllati, uno in via Rocca Cencia dove è stata elevata una sanzione amministrativa di 403,00 euro e uno in via Nusco, per il quale, oltre alle sanzioni amministrative di 4mila euro per mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura, è in corso un procedimento amministrativo per la chiusura dell’attività stessa alla luce delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, comedinel magazzino. Al termine delle ...

