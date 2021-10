Rissa davanti alla stazione di Mantova | morto un 20enne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un ventenne èquesta mattina all’ospedale Carlo Poma didove era stato ricoverato ieri sera dopo unacon altri due giovani stranieri. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rissa davanti alla stazione di Mantova, morto un ragazzo di 20 anni - discoradioIT : #Mantova, 20enne muore dopo una rissa davanti alla stazione - SkyTG24 : Rissa davanti alla stazione di Mantova, morto un ragazzo di 20 anni - andrea_82b15 : @Rickyrickyric89 @OfficialASRoma Vabbè lì la disponibilità saranno circa 30.000 e ce starà priorità pe chi se fa tu… - PerugiaToday : 'Tieni il cane al guinzaglio', il rimprovero scatena la rissa con manganelli e spray urticante: in tre davanti al g… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa davanti

La Stampa

I tre iniziavano ad azzuffarsiad alcune persone presenti, sicché ladiventava sempre più violenta e il ragazzo colpito in precedenza con i bastoni riusciva a sferrare alcuni pugni al ...I tre iniziavano ad azzuffarsiad alcune persone presenti, sicché ladiventava sempre più violenta e il ragazzo colpito in precedenza con i bastoni riusciva a sferrare alcuni pugni al ...I carabinieri della compagnia di Piazza Armerina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in regime di arresti d ...I militari della Compagnia di Piazza Armerina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della ...