Riscatto laurea gratis? Tridico: «Sì, ma costo di 4-5 miliardi all’anno per lo Stato» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso dell’audizione alla commissione lavoro della Camera, ha appoggiato l’ipotesi al centro del dibattito politico, mettendo però in guardia sull’impatto sui conti pubblici Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale, nel corso dell’audizione alla commissione lavoro della Camera, ha appoggiato l’ipotesi al centro del dibattito politico, mettendo però in guardia sull’impatto sui conti pubblici

Advertising

Ad10000follower : Riscatto laurea gratis, via libera dell'Inps che però avverte: 'Costerebbe allo Stato 5 miliardi' - ElenaMarino17 : RT @SicilianoSum: @giuslit Questi che parlano di pagare i tamponi con soldi loro (che poi l'SSN l'ho pagato e lo pago tuttora anche io) son… - frabett : Nel marasma di informazioni e articoli sul riscatto agevolato della laurea vedo solo valutazioni economiche. Per ca… - infoitinterno : Riscatto gratuito della laurea, Inps dice sì, ma avverte: “Costa fino a 5 miliardi l’anno” - LC_Legal : Riscatto laurea gratis? Tridico: «Sì, ma costo di 4-5 miliardi all’anno per lo Stato» @sole24ore -