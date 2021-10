Questo è il tempo della ripartenza Le parole di Mattarella in visita a Berlino

Leggi su agi

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Percorrere il cammino europeo "significa anche aver interiorizzato le lezionistoria". Sergioringrazia il presidenteRepubblica tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante il brindisi in occasione del pranzo ufficiale al castello di Bellevue econsegna del Premio istitutio in favore dei comuni gemellati tra Italia e Germania. Il capo dello Stato ha ricordato laa Fivizzano durante la quale il presidente tedesco chiese scusa agli italiani per la strage compiuta dai nazisti dichiarando la sua "vergogna" per l'eccidio di 175 civili nel 1944. "Germania e Italia sono da decenni impegnate in un'analisi rigorosa del passato. Insieme abbiamo vissuto momenti di verità" ha ricordato il Capo dello Stato. "Desidero qui ricordare uno di essi, senz'altro tra i più ...