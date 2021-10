Pugilato, Mondiali Élite 2021 maschili al via: in gara 650 atleti (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora pochi giorni e prenderanno il via i Mondiali Élite 2021 maschili di Pugilato. Per la prima volta nella storia di questo sport, saranno ben 13 le categorie di peso in cui saranno suddivisi i 650 atleti in gara in rappresentanza di 105 Nazioni, con la competizione che sarà in programma dal 24 ottobre al 6 novembre alla Stark Arena Belgrado. La Fpi ha comunicato che a breve verranno resi noti i nomi degli Azzurri che rappresenteranno l’Italia. Intanto, l’Aiba ha comunicato i premi in denaro che verranno assegnati ai medagliati: 100.000 dollari alla medaglia d’oro, 50.000 all’argento, e 25.000 al bronzo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora pochi giorni e prenderanno il via idi. Per la prima volta nella storia di questo sport, saranno ben 13 le categorie di peso in cui saranno suddivisi i 650inin rappresentanza di 105 Nazioni, con la competizione che sarà in programma dal 24 ottobre al 6 novembre alla Stark Arena Belgrado. La Fpi ha comunicato che a breve verranno resi noti i nomi degli Azzurri che rappresenteranno l’Italia. Intanto, l’Aiba ha comunicato i premi in denaro che verranno assegnati ai medagliati: 100.000 dollari alla medaglia d’oro, 50.000 all’argento, e 25.000 al bronzo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Pugilato, Mondiali Élite 2021 maschili al via: in gara 650 atleti in rappresentanza di 105 nazioni - FedPugilistica : ??FLASH MOB AIBA IN PROGRAMMA IL GIORNO PRIMA (23/10, ndr) L'INIZIO DEI MONDIALI MASCHILI ELITE - BELGRADO 2021 ??CO… -