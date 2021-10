Progetto FILA Second Life | una seconda occasione agli oggetti consumati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha lanciato un grandecreativo che si chiama “: non ti butto ti riuso” dedicatoa fine vita pronti per un nuovo riutilizzo. Infatti, oggi, il tema della sostenibilità ambientale è caro alla società e, per questo motivo, tale iniziativa mira a recuperare i materiali in modo divertente. Ma di cosa si tratta esattamente?: non ti butto ti riuso!-Pianetadonne Un piano molto interessante, valido per le scuole di ogni ordine e grado, al fine di dare nuova rinascitaarticoli didattici. Infatti recupero, riciclo, riutilizzo e riduzione del rifiuto sono perni centrali di un programma molto più vasto che coinvolge e riguarda tutti. Ma approfondiamo meglio di cosa stiamo ...