"Ora di Futuro 2021, Generali: "La scuola è al centro della vita per i bambini della Generazione Alpha" (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – "Educare i bambini di oggi significa garantire un Futuro migliore agli adulti di domani". Questo il presupposto alla base di "Ora di Futuro", il progetto di educazione che si rivolge a bambini della "Generazione Alpha" attraverso scuola e famiglia promosso da Generali Italia e The Human Safety Net, la fondazione globale creata dal Gruppo Generali a favore delle comunità, con la collaborazione di cinque Onlus: Fondazione Albero della vita; Mission bambini; centro per la Salute del Bambino; scuola Attiva Onlus; e Informatici senza Frontiere. Giunto al suo terzo anno di vita ...

