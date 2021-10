Moda nail art autunno-inverno 2021 | la reverse french di Gigi Hadid

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 12 ottobre 2021) Questo è il momento più indicato per scegliere delle nuoveart da sfoggiare nell'. In particolare nei prossimi mesi è di tendenza la, quindi è subito da scoprire. NovitàartSulla, la bordatura invece di essere realizzata nella parte finale dell'unghia è creata su quella inferiore, per avere unaart molto originale. In questo caso si possono utilizzare il classico smalto bianco e quello di colore carne. Invece per avere una manicure un po' diversa dal solito si possono scegliere delle tonalità molto più vivaci. Laart in questione è sfoggiata molto spesso da ...