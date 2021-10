Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini | tra i due c’è voglia di scoprirsi

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip,hanno espresso silenziosamente l’intenzione reciproca di conoscersi meglio. I due Vipponi sonopiùe nelle passate ore si sono ritrovati insieme in giardino. Più o meno a sorpresa, la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha iniziato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.