Lotta scudetto, Toni: «Sono tornate le sette sorelle, campionato livellato» (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ex attaccante italiano Luca Toni ha parlato della Lotta scudetto in Serie A Luca Toni, ex attaccante italiano campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della Lotta scudetto in Serie A. BOMBER – «Difficile oggi trovare un centravanti puro, perché è cambiato il modo di giocare. La punta fa movimento e va a tutto campo. Attacca e difende, anche. Sfrutta la fisicità o la velocità. Non ha una squadra al suo servizio, il gol diventa un prodotto d’insieme. In Italia si fa fatica a trovare il centravanti fortissimo, non ci Sono i Lukaku o i Benzema. Il club che scommette sul giovane bravo, lo cresce in casa e può così puntare in alto. O anche su un gruppo affiatato di ragazzi, come il Milan che in questi mesi ha avuto una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ex attaccante italiano Lucaha parlato dellain Serie A Luca, ex attaccante italiano campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dellain Serie A. BOMBER – «Difficile oggi trovare un centravanti puro, perché è cambiato il modo di giocare. La punta fa movimento e va a tutto campo. Attacca e difende, anche. Sfrutta la fisicità o la velocità. Non ha una squadra al suo servizio, il gol diventa un prodotto d’insieme. In Italia si fa fatica a trovare il centravanti fortissimo, non cii Lukaku o i Benzema. Il club che scommette sul giovane bravo, lo cresce in casa e può così puntare in alto. O anche su un gruppo affiatato di ragazzi, come il Milan che in questi mesi ha avuto una ...

Advertising

sportli26181512 : TMW - Maini: 'Milan e Napoli le due candidate per la lotta scudetto': Giampiero Maini, ex centrocampista di Roma e… - infoitsport : Giroud chiaro: “Il Milan lotta per lo scudetto” | Annuncio su Ibrahimovic - infoitsport : Calcio, Serie A - Giroud: 'Il Milan lotta per lo Scudetto, Ibrahimovic è un esempio per noi' - battitomilan7 : RT @DaRealSlimSulis: @TuttoMercatoWeb La stessa @FIGC ricordiamo, che accettò di spostare la partita della Ju*e per fargli organizzare la f… - matted40783074 : Le prossime partite di campionato sono importanti, per capire se siamo ancora in lotta tra i primi posti (scudetto… -