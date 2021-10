“Ligabue – E’ andata così” | su Raiplay la docu-serie che ripercorre la carriera del rocker di Correggio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi:racconta LUCIANOin “– È“, la prima, disponibile da domani in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, chei 30 anni su e giù da un palco del Liga, attraverso la voce narrante diStefano Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. Un biopic in 7 capitoli, (ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti), nel qualeripassa le tappe della sua vita, dialogando con Accorsi tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive. Nella narrazione Stefano Accorsi è il fedele complice della rockstar in questa avventura che vede coinvolte le testimonianze di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue andata

Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi: RaiPlay racconta Lucianoin "- Ècosì ", la prima docu - serie, disponibile da domani in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, che ripercorre i 30 anni su e giù da un palco del Liga, attraverso la voce narrante ...È disponibile su RaiPlay '" Ècosì', la prima docu - serie sulla carriera del cantautore di Correggio. Dal primo disco al rapporto con i fan, dalla consacrazione alle crisi. In mezzo i ...Dal 12 ottobre in esclusiva la prima docu-serie sulla carriera artistica di Ligabue attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi ...“Ligabue - È andata così”: trent'anni di carriera e di storie inedite in una docu-serie in onda su RaiPlay con il racconto di Stefano Accorsi. A Stefano piace cazzeggiare», spiega Ligabue. Guardo al 4 ...