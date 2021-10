Juventus Primavera | Maressa e Chibozo nella generazione Gavi

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo averlo ammirato contro gli azzurri, ecco che chi non conosceva i talenti del giovaneè rimasto impressionato e nell’ultima settimana non si fa che parlare del centrocampista classe 2004 che Luis Enrique ha buttatomischia dal primo minutosemifinale di Nations League. Durante gli stessi giorni Allegri ha fatto conoscere a tutta Italia il classe 2004 Tommaso. Non è idea di questo articolo fare alcun tipo di paragone ma si tratta comunque di due ragazzi non ancora maggiorenni. Ma qui da noi si ha troppa paura di lanciare giovani, è questione culturale che non ha colpevoli, ma è una questione di sistema.è sicuramente un grande talento ma di sicuro è riuscito a far sbocciare sin da subito il suo potenziale proprio perché messo nelle condizioni di dimostrarlo. Mentre ...