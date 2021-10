Juve, ripresa per la Roma: emergenza a centrocampo (Di martedì 12 ottobre 2021) TORINO - La Juventus , dopo due giorni di riposo, è tornara a lavorare alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato, all'Allianz Stadium di Torino nella gara contro la Roma in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) TORINO - Lantus , dopo due giorni di riposo, è tornara a lavorare alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato, all'Allianz Stadium di Torino nella gara contro lain ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve ripresa Juve, ripresa per la Roma: emergenza a centrocampo Juve, piccola emergenza a centrocampo Per Allegri qualche assenza a centrocampo: mancherà Rabiot fermato dalla positività al Covid - 19 mentre McKennie non è in perfette condizioni e l'uruguayano ...

Calcio: Juve. Ripresa alla Continassa, rientrati alcuni nazionali Sono già a Torino gli azzurri Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa e Kean, lo svedese Kulusevski, l'olandese de Ligt e il gallese Ramsey. TORINO - Dopo due giorni di riposo, la Juventus ...

Juve, ripresa per la Roma: emergenza a centrocampo Corriere dello Sport Juventus in allarme: novità sulle condizioni di Paulo Dybala La Juventus ha iniziato la preparazione per la partita contro la Roma di domenica sera, che segnerà la ripresa del campionato di bianconeri. Massimiliano Allegri, in attesa del ritorno di tutti i nazi ...

MOURINHO, A Trigoria col drone: "Anche questo è lavoro" (ANSA) - ROMA, 12 OTT - La Roma ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della sfida di domenica con la Juventus ma le sedute a Trigoria sono sempre più hi-tech. Dopo la richiesta dello ...

