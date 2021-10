Jonathan Franzen scrive ancora grandi romanzi

(Di martedì 12 ottobre 2021) Siamo sicuri chenon sia un’installazione di Banksy? E’ l’ultima perfidia, tanto esagerata da ottenere l’effetto contrario, rivolta allo scrittore delle Correzioni. Non che le altre ci andassero leggere, si parla di “freude”, modellato su “Schadenfreude”: la gioia irrefrenabile e malcelata che coglie quando qualcuno sbaglia, arriva ultimo, viene tirato giù dal piedistallo. “Non basta avere successo, bisogna che i nostri amici falliscano”, sosteneva Gore Vidal, gran cultore della materia. Invecemette a segno un romanzo dopo l’altro. Intervallato, bisogna ammetterlo, da dichiarazioni tanto in controtendenza che l’ipotesi-installazione non è così assurda. Sta lontano dai social. Da birdwatcher assatanato, odia i gatti perché sterminano gli uccellini. Non vuole salvare il mondo prima di ...

Prima parte di una trilogia cui si allude con una formula seducente, "Una chiave per tutte le mitologie", il titolo dell'ultimo romanzo di, Crossroads (Einaudi, 725 pagg., 22 euro) è preso in prestito alla canzone più disperata di Robert Johnson, il musicista nero che ad un crocicchio, così racconta la leggenda, vendette ...Crossroads è infatti la nuova fatica letteraria diche torna in libreria per Einaudi dal 5 ottobre di ottobre con una saga familiare come ha già abituato con Le correzioni. Dopo il ...Bravo, bravissimo anche nel suo nuovo “Crossroads”, uscito per Einaudi. Padre inetto, madre inquieta, tre figli, farmaci e droghe: l'ultima opera dell'autore racconta le loro storie di complicità, rib ...Norman Rockwell fa capolino a pagina 305, in Crossroads di Jonathan Franzen (Einaudi 2021, traduzione di Silvia Pareschi): "Quando gli Hildebrand erano arrivati in città, la vecchia drogheria all'ango ...