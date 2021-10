Indifesa, così la pandemia ha colpito le bambine (Di martedì 12 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Covid e bambini: peggiora la salute mentale e aumenta il numero dei minori maltrattati Ma la violenza non è aumentata solo in Italia. In tutto il mondo, la pandemia sta avendo ripercussioni drammatiche sulla condizione di vita dei bambini e della bambine: tra gli 11 e 20 milioni di bambine e ragazze hanno lasciato la scuola a causa dei lockdown e si stima che nei prossimi dieci anni il numero di spose bambine aumenterà di 10 milioni. Uno dei capitoli del Dossier Indifesa è dedicato al tema della salute riproduttiva e delle gravidanze precoci, con un focus in particolare sulla situazione del Perù, Paese che ha avuto uno dei lockdown più lunghi e rigidi, dove Terre des Hommes ha registrato casi di bambine con età anche minore di 10 anni che hanno dovuto partorire: 26 nel 2020. «Si tratta di una situazione direttamente legata alla violenza», spiega Mauro Morbello, delegato Terre des Hommes in Perù. «Unicef stima in un milione le bambine che in America Latina hanno sofferto problemi di violenza sessuale e purtroppo in almeno il 60% dei casi le gravidanze precoci sono il frutto di abusi. L’America Latina è l’unico Paese al mondo dove le gravidanze di bambine con età inferiore ai 14 anni non diminuiscono». Il covid ha inasprito una condizione sociale già particolarmente dura per le bambine, spesso già lontane dal circuito scolastico e vulnerabili. «Le cause di questo deterioramento delle condizioni di vita delle bambine e l’aumento delle gravidanze precoci sono dovute a un problema di istruzione e alle situazioni socio economiche delle bambine. Si tratta di adolescenti a rischio e purtroppo nella maggioranza dei casi la violenza arriva dentro le mura di casa o da un conoscente». In Perù, Terre des Hommes Italia offre protezione alle vittime di violenza, promuove l’accesso ai diritti soprattutto nei confronti delle bambine cercando di fornire loro gli strumenti necessari ad esercitare un ruolo partecipato e consapevole nella società. «Purtroppo di fronte a questa situazione così grave e rispetto alle criticità il nostro è uno sforzo spesso impari ma l’obiettivo è rendere le bambine protagoniste della loro vite e non vittime di sfruttamento e violenza. Cerchiamo di riuscirci garantendo loro innanzitutto l’istruzione, spesso prima grande barriera alla loro crescita, e l’informazione rispetto ai loro diritti». Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Covid e bambini: peggiora la salute mentale e aumenta il numero dei minori maltrattati Ma la violenza non è aumentata solo in Italia. In tutto il mondo, la pandemia sta avendo ripercussioni drammatiche sulla condizione di vita dei bambini e della bambine: tra gli 11 e 20 milioni di bambine e ragazze hanno lasciato la scuola a causa dei lockdown e si stima che nei prossimi dieci anni il numero di spose bambine aumenterà di 10 milioni. Uno dei capitoli del Dossier Indifesa è dedicato al tema della salute riproduttiva e delle gravidanze precoci, con un focus in particolare sulla situazione del Perù, Paese che ha avuto uno dei lockdown più lunghi e rigidi, dove Terre des Hommes ha registrato casi di bambine con età anche minore di 10 anni che hanno dovuto partorire: 26 nel 2020. «Si tratta di una situazione direttamente legata alla violenza», spiega Mauro Morbello, delegato Terre des Hommes in Perù. «Unicef stima in un milione le bambine che in America Latina hanno sofferto problemi di violenza sessuale e purtroppo in almeno il 60% dei casi le gravidanze precoci sono il frutto di abusi. L’America Latina è l’unico Paese al mondo dove le gravidanze di bambine con età inferiore ai 14 anni non diminuiscono». Il covid ha inasprito una condizione sociale già particolarmente dura per le bambine, spesso già lontane dal circuito scolastico e vulnerabili. «Le cause di questo deterioramento delle condizioni di vita delle bambine e l’aumento delle gravidanze precoci sono dovute a un problema di istruzione e alle situazioni socio economiche delle bambine. Si tratta di adolescenti a rischio e purtroppo nella maggioranza dei casi la violenza arriva dentro le mura di casa o da un conoscente». In Perù, Terre des Hommes Italia offre protezione alle vittime di violenza, promuove l’accesso ai diritti soprattutto nei confronti delle bambine cercando di fornire loro gli strumenti necessari ad esercitare un ruolo partecipato e consapevole nella società. «Purtroppo di fronte a questa situazione così grave e rispetto alle criticità il nostro è uno sforzo spesso impari ma l’obiettivo è rendere le bambine protagoniste della loro vite e non vittime di sfruttamento e violenza. Cerchiamo di riuscirci garantendo loro innanzitutto l’istruzione, spesso prima grande barriera alla loro crescita, e l’informazione rispetto ai loro diritti».

Ultime Notizie dalla rete : Indifesa così Roma, disabile 12enne picchiata: indagati sette ragazzini. E spuntano nuove minacce ... anche tre ragazzini si sono accaniti contro la piccola indifesa. In totale gli investigatori hanno ... Così la piccola rotola in terra. Immediatamente accorrono altri ragazzini. Si forma un cerchio. Ad ...

L'impatto del Covid - 19 sui diritti delle bambine. Una 'epidemia nascosta' Sono alcuni dati che emergono dalla decima edizione del dossier "InDifesa" di Terre des Hommes , ...- sono anche il lavoro minorile (che coinvolge 63 milioni di bambine e ragazze) oltre alla così detta ...

