Il “tradimento” di Horace Di Carlo | “Zoccola | ora querela Peppe Ventura

(Di martedì 12 ottobre 2021) di Erika Noschese C’è un altro personaggio politico che emerge dalle intercettazioni della Procura. Si tratta diDi, consigliere di maggioranza neo rieletto a Palazzo di Città. Il 18 febbraio 2020, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale di Salerno, il consigliere capogruppo dei “Davvero Verdi”, Giuseppe, interveniva con lo scopo di segnalare pubblicamente le criticità inerenti la manutenzione del verde pubblico, la custodia e la pulizia dei parchi comunali, con particolare riguardo all’affidamento di detti servizi alle cooperati ve sociali di tipo B. In quell’occasione,Di, eletto con Salerno per i Giovani, non perde occasione per pugnalare alle spalle il collega consigliere. È lui, infatti, a raggiungere telefonicamente Vittorio, ...