Siamo tutti rimasti colpiti dalle immagini di quegli individui che hanno assaltato la sede della Cgil. Un attacco gravissimo, inaccettabile che mette in luce quanto l'esaltazione della disobbedienza, dell'infrangere le leggi e della violenza abbia preso il posto della concertazione, del confronto. Lo specchio di una larga parte di classe dirigente politica inadeguata, capace solo di alimentare i problemi e gli scontenti. Ma quel che mi ha colpita ancor di più è stata l'immagine dell'abbraccio di Draghi e Landini. Non casuale ma voluto, sentito. La miglior risposta a quegli squallidi atti sovversivi. È un gesto simbolico, politico che colloca l'ex presidente della Bce e il segretario della Cgil dalla stessa parte. Un'immagine in controtendenza con il passato. La fine delle ideologie, l'Europa come prospettiva comune delle forze progressiste e liberali, i comuni ...

Green pass, quattro indagati per il comunicato di Forza Nuova - Sito web oscurato e sequestrato ... Draghi in visita alla sede della Cgil: l'abbraccio con Landini - FdI: governo sciolga i gruppi ... tra l'altro, a una 'rivoluzione' anti - Green pass, contro 'i palazzi dell'odiato potere'. Nuova ...

I partiti si dividono sulla mozione che chiede lo scioglimento di Forza Nuova ...la domanda ineludibile che da più parti della società civile sta arrivando ai palazzi del potere. '... Prima di entrare nell'edificio ha scambiato un abbraccio con Maurizio Landini e ha ribadito che i ...

L'abbraccio tra Draghi e Landini è una svolta che mette ordine nel caos di queste ore Il Riformista Il potere di un abbraccio La miglior risposta a quegli squallidi atti sovversivi. È un gesto simbolico, politico che colloca l'ex presidente della Bce e il segretario della Cgil dalla stessa parte. Un'immagine in controtendenz ...

... Draghi in visita alla sede della Cgil: l'con Landini - FdI: governo sciolga i gruppi ... tra l'altro, a una 'rivoluzione' anti - Green pass, contro 'i palazzi dell'odiato'. Nuova ......la domanda ineludibile che da più parti della società civile sta arrivando ai palazzi del. '... Prima di entrare nell'edificio ha scambiato uncon Maurizio Landini e ha ribadito che i ...La miglior risposta a quegli squallidi atti sovversivi. È un gesto simbolico, politico che colloca l’ex presidente della Bce e il segretario della Cgil dalla stessa parte. Un’immagine in controtendenz ...