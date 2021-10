Il Pnrr e quella (lunga) strada verso le riforme. Il commento di Stanislao Chimenti (Di martedì 12 ottobre 2021) La vicenda della pandemia sembra entrata in una fase di transizione estremamente delicata. Per un verso, sotto il profilo sanitario, gli indicatori paiono segnalare un superamento della fase più critica rappresentata dall’alto prezzo pagato dal Paese in termini di decessi e di pressione sulle strutture sanitarie. Per altro verso, sembra si stia delineando con maggiore nettezza, sebbene con non poco sforzo, il quadro di riforme predisposte dal governo che, come noto, rappresentano il presupposto affinché il Pnrr entri concretamente in funzione. La peculiarità della situazione politica italiana, peraltro, non sempre rende agevole la lettura complessiva della politica di governo. Come noto, l’attuale esecutivo è sostenuto dalla più ampia maggioranza parlamentare degli ultimi decenni. Tuttavia l’eterogeneità di tale ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) La vicenda della pandemia sembra entrata in una fase di transizione estremamente delicata. Per un, sotto il profilo sanitario, gli indicatori paiono segnalare un superamento della fase più critica rappresentata dall’alto prezzo pagato dal Paese in termini di decessi e di pressione sulle strutture sanitarie. Per altro, sembra si stia delineando con maggiore nettezza, sebbene con non poco sforzo, il quadro dipredisposte dal governo che, come noto, rappresentano il presupposto affinché ilentri concretamente in funzione. La peculiarità della situazione politica italiana, peraltro, non sempre rende agevole la lettura complessiva della politica di governo. Come noto, l’attuale esecutivo è sostenuto dalla più ampia maggioranza parlamentare degli ultimi decenni. Tuttavia l’eterogeneità di tale ...

Advertising

Mov5Stelle : La sicurezza e l’accessibilità della rete stradale del nostro Paese, in particolare quella delle aree interne, è il… - forza_italia : RT @GruppoFICamera: “Polemica di basso profilo non degna spesso dei ruoli istituzionali che si ricoprono, quella relativa alla percentuale… - danielafredian3 : RT @CONFETRA: #versoagora La vera opportunità del PNRR non sono gli oltre 200 miliardi da spendere. L’opportunità da cogliere è quella dell… - ConfetraT : RT @CONFETRA: #versoagora La vera opportunità del PNRR non sono gli oltre 200 miliardi da spendere. L’opportunità da cogliere è quella dell… - GruppoFICamera : “Polemica di basso profilo non degna spesso dei ruoli istituzionali che si ricoprono, quella relativa alla percentu… -