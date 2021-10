Il Newcastle fa sul serio: si punta a un big del Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo fondo saudita vuole rendere grande il Newcastle. Il club inglese è stato acquistato pochi giorni fa dal PIF e, grazie ai tanti petrodollari, la società sta pensando a come rinforzare la squadra. Koulibaly Newcastle United La difesa è reparto dove vuole investire sin da subito la nuova proprietà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Newcastle pensa a Keylor Navas per la porta e a Kalidou Koulibaly come colpo difensivo. Dopo esser stato corteggiato per diversi anni dal Manchester United, ora c'è un nuovo club della Premier pronto a fiondarsi sul difensore senegalese. Il contratto in scadenza nel 2023 però metterà il Newcastle nelle condizioni di dover trattare assolutamente con Aurelio De Laurentiis. Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo fondo saudita vuole rendere grande il. Il club inglese è stato acquistato pochi giorni fa dal PIF e, grazie ai tanti petrodollari, la società sta pensando a come rinforzare la squadra. KoulibalyUnited La difesa è reparto dove vuole investire sin da subito la nuova proprietà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilpensa a Keylor Navas per la porta e a Kalidou Koulibaly come colpo difensivo. Dopo esser stato corteggiato per diversi anni dal Manchester United, ora c'è un nuovo club della Premier pronto a fiondarsi sul difensore senegalese. Il contratto in scadenza nel 2023 però metterà ilnelle condizioni di dover trattare assolutamente con Aurelio De Laurentiis.

Advertising

Spazio_Napoli : Il Newcastle fa sul serio: si punta a un big del Napoli - lucakobe24 : Benissimo... Allora si tiene Ramsey in tribuna fino a Gennaio (Così non rompe e rimane vendibile) e gli prenotiamo… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ??? Caos abbonamenti in casa #Roma: sistema in tilt, solo nel tardo pomeriggio la ripresa… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: EDICOLA TS - Ciclone Newcastle sul mercato: da Conte a Brozovic e Kessié - MondoBN : TUTTOSPORT, Compro tutti. Ciclone Newcastle sul mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle sul Newcastle - Koulibaly: De Laurentiis rifiutò mega offerta, cessione difficile Newcastle su Koulibaly: serve super offerta In estate il Manchester United ha provato di nuovo l'assalto a Koulibaly ma messo sul piatto solo 35 milioni di euro. Pochi, pochissimi secondo Aurelio De ...

Tuttosport - Compro tutti ... TuttoSport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 12 ottobre 2021, di 'TuttoSport':COMPRO TUTTICICLONE NEWCASTLE SUL MERCATOPIOLI, ...

Il Newcastle all’Arabia Saudita: così la triade del petrolio si è ricomposta anche nel calcio Il Fatto Quotidiano Juve-Newcastle, un favore e una sfida: intrecci di mercato a suon di milioni Il Newcastle è, per l'80%, del principe Mohammed bin Salman. E i tifosi dei Magpies già sognano. Secondo i calcoli fatti in Inghilterra, i bianconeri ...

Newcastle pigliatutto: almeno 3 big di Serie A nel mirino Il Newcastle, appena acquistata dal fondo saudita PIF, potrebbe spendere nei prossimi tre anni, 250 milioni di euro sul mercato: nel mirino dei Magpies ci sono almeno 3 big che giocano in Serie A ...

su Koulibaly: serve super offerta In estate il Manchester United ha provato di nuovo l'assalto a Koulibaly ma messopiatto solo 35 milioni di euro. Pochi, pochissimi secondo Aurelio De ...... TuttoSport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 12 ottobre 2021, di 'TuttoSport':COMPRO TUTTICICLONEMERCATOPIOLI, ...Il Newcastle è, per l'80%, del principe Mohammed bin Salman. E i tifosi dei Magpies già sognano. Secondo i calcoli fatti in Inghilterra, i bianconeri ...Il Newcastle, appena acquistata dal fondo saudita PIF, potrebbe spendere nei prossimi tre anni, 250 milioni di euro sul mercato: nel mirino dei Magpies ci sono almeno 3 big che giocano in Serie A ...