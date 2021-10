Green pass 15 ottobre: arrivano nuove linee guida sui controlli dal Governo (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass 15 ottobre: si avvicina il momento in cui il certificato diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori. Governo Draghi verso il licenziamento di un nuovo Dpcm che conterrà le linee guida più precise per quanto riguarda i controlli. Green pass 15 ottobre: nuove linee guida in arrivo Green pass 15 ottobre: manca ormai pochissimo alla deadline fissata per l’obbligo di certificazione per tutti i lavoratori italiani, d’altra parte, restano alti i timori che le nuove regole portino a numerosi disagi e inconvenienti. Per questo motivo il Governo Draghi, con ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 ottobre 2021)15: si avvicina il momento in cui il certificato diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori.Draghi verso il licenziamento di un nuovo Dpcm che conterrà lepiù precise per quanto riguarda i15in arrivo15: manca ormai pochissimo alla deadline fissata per l’obbligo di certificazione per tutti i lavoratori italiani, d’altra parte, restano alti i timori che leregole portino a numerosi disagi e inconvenienti. Per questo motivo ilDraghi, con ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - RbBenzi : RT @BelpietroTweet: Non si può nascondere dietro «quattro facinorosi» (a proposito: Lamorgese dov'era sabato?) il problema dell'esclusione… - MinervaMcGrani1 : RT @GianlucaCastro8: La vera resistenza che farà da guida alle generazioni future è quella d'oggi: individuale e a viso aperto, contro le p… -