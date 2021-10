GF VIP | Sonia Bruganelli confessa “tutto”

Leggi su solodonna

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip non sono mancati, come sempre, gli scontri tra Adriana Volpe e. Attaccata per l’ennesima volta dalla collega, però, la moglie di Bonolis ha precisato di avere un carattere particolare, per cui non le interessa fare colpo sul pubblico né apparire umile… Anzi!e Adriana Volpe ieri sono state di nuovo protagoniste di un blocco Articolo completo: dal blog SoloDonna