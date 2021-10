Digitare il Codice Segreto | Neri Marcorè cura l’avarizia con l’aiuto di Gabriele Cirilli e Valeria Bilello

(Di martedì 12 ottobre 2021)ilRai 1 torna a far sorridere il suo pubblico con le commedie romantiche del ciclo Purché Finisca Bene, giunto alla quinta stagione. Questa sera andrà in onda alle 21.25 il film tvil, diretto da Fabrizio Costa, un aficionado di questi appuntamenti (ne ha già firmati altri nove) che al momento è impegnato anche sulla rete concorrente, essendo il regista di Luce dei Tuoi Occhi. Il protagonista del nuovo film è, giunto a sua volta al quarto “lieto fine” e intenzionato a proseguire su questa strada. Tratto distintivo di Purchè Finisca Bene, al di là delle trame arzigogolate e del ...

Purchè finisca bene: trama del film il segreto con protagonista Neri Marcorè in onda stasera su Rai1 Andrà in onda oggi, martedì 12 ottobre 2021, il primo film del nuovo ciclo Purchè finisca bene, che vede protagonista Neri Marcorè. Narra le vicende di Alberico Ferretti (Neri Marcorè), uno psicologo bugiardo e tirchio, diventato famoso anche per aver scritto un bestseller su come vincere l'avarizia. La fama, legata anche al salvataggio di una donna dal suicidio durante una diretta tv, rischia di giocare a suo sfavore.