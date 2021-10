Decreto green pass: dal 15 ottobre 35.000 operatori delle Forze dell’ordine rischiano di non essere ammessi in servizio (Di martedì 12 ottobre 2021) Fatti i conti sembra che siano almeno 35.000 i poliziotti, carabinieri e finanzieri che non si troverebbero nella condizioni stabilite dal Decreto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Fatti i conti sembra che siano almeno 35.000 i poliziotti, carabinieri e finanzieri che non si troverebbero nella condizioni stabilite dalL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green… - HuffPostItalia : 'Green Pass, cambiare il decreto o a migliaia perderanno il lavoro'. Allarme di Zaia e Fedriga - borghi_claudio : Le interviste di @zaiapresidente e @M_Fedriga sulla necessità di cambiare il decreto per il Green pass sul lavoro s… - bisagnino : Tutto pronto per il decreto più infame: le regole dei datori di lavoro per controllare i Green pass. Roba da campo… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @renatobrunetta: Oggi si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pa alla sua piena operatività. Dopo il mio de… -