Cecilia Rodriguez senza freni: "Ignazio Moser? Ecco cosa mi piace di lui..." (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna "Ex on the beach", il programma che va in onda su Mtv e che vedrà al timone ancora una volta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ora, in una lunga intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, i due fidanzati parlano del rapporto con gli ex (la loro storia d'amore è sbocciata nella casa del Gf vip qualche anno fa, dove erano entrambi concorrenti). “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, dice Moser. Poi parla Cecilia: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All'inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall'altra c'è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”. Adesso, Ignazio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna "Ex on the beach", il programma che va in onda su Mtv e che vedrà al timone ancora una volta. Ora, in una lunga intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, i due fidanzati parlano del rapporto con gli ex (la loro storia d'amore è sbocciata nella casa del Gf vip qualche anno fa, dove erano entrambi concorrenti). “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, dice. Poi parla: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All'inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall'altra c'è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”. Adesso,e ...

Advertising

IsaeChia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al timone di #ExontheBeach 3 (e confessano che rapporti hanno coi loro ex… - bluemoonblue00 : RT @__Fabiana___: Soleil fu accusata anche da Cecilia Rodriguez di organizzare teatrini col copione... È una fintona di prima categoria! E… - candygirl453455 : RT @__Fabiana___: Soleil fu accusata anche da Cecilia Rodriguez di organizzare teatrini col copione... È una fintona di prima categoria! E… - __Fabiana___ : Soleil fu accusata anche da Cecilia Rodriguez di organizzare teatrini col copione... È una fintona di prima categor… - infoitcultura : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez conduttori di “Ex on the beach”: quando in tv -