Carne, pesce e vino sequestrati: maxi operazione dei Nas a Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Centinaia di chilogrammi di Carne, pesce e vino sequestrati dai Carabinieri del Nas nel corso di una serie di ispezioni igienico-sanitarie. Supermercato (Foto: Pixabay)Carne, pesce e vino sequestrati. Il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Nas eseguita nell'ultimo fine settimana è impressionante. 150 chilogrammi di Carne e pesce, 170 litri di vino. Gli specialisti del Corpo Carabinieri che si occupano del controllo dell'intera filiera produttiva e distributiva in ambito alimentare e sanitario ha condotto una serie di ispezioni igienico-sanitarie in ristoranti, pescherie e rivendite di generi alimentari. Una vasta operazione portata avanti dai Nas di ...

