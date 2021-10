Beautiful anticipazioni oggi: Liam prende una drastica decisione! (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel nuovo episodio di Beautiful di oggi 12 ottobre 2021: Liam decide di portare via Kelly, Hope è turbata dalle parole di Thomas, Steffy è convinta di subire un’ingiustizia Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 12 ottobre: Liam si è reso conto che Steffy, a causa della dipendenza dagli antidolorifici, non riesce a prendersi cura né di se stessa e né della piccola Kelly, per questo decide di allontanarla dalla madre. Intanto Thomas parla con Hope e fa di tutto per insinuare dei dubbi, riguardo a Liam, nella mente della ragazza, Hope infatti rimarrà molto turbata dalle parole del suo ex marito. Liam, spinto anche da Hope, decide di portare via Kelly e Steffy sarà convinta di subire una grave ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel nuovo episodio didi12 ottobre 2021:decide di portare via Kelly, Hope è turbata dalle parole di Thomas, Steffy è convinta di subire un’ingiustizia Nelledidi12 ottobre:si è reso conto che Steffy, a causa della dipendenza dagli antidolorifici, non riesce arsi cura né di se stessa e né della piccola Kelly, per questo decide di allontanarla dalla madre. Intanto Thomas parla con Hope e fa di tutto per insinuare dei dubbi, riguardo a, nella mente della ragazza, Hope infatti rimarrà molto turbata dalle parole del suo ex marito., spinto anche da Hope, decide di portare via Kelly e Steffy sarà convinta di subire una grave ...

